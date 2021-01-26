Триполи, Ливан, , 01:18 — REGNUM Не менее восьми человек пострадали в ходе протестных акций в ливанском городе Триполи, сообщает Синьхуа.

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Сообщается, что демонстранты собрались у здания городского правительства, чтобы выразить несогласие с введенным в Ливане карантином из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Протестная акция переросла в беспорядки: протестующие начали бросать камни в сотрудников правоохранительных органов. В ответ силовики начали использовать дубинки и слезоточивый газ для разгона митинга.

В результате протестов пострадали пятеро участников, а также трое сотрудников сил внутренней безопасности Ливана. При этом протестующие намерены и в дальнейшем продолжать акции.

Отмечается, что карантин в Ливане продлится до 8 февраля. Тем не менее эксперты в области здравоохранения посоветовали ливанским властям продлить карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.