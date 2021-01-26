Нью-Дели, , 01:04 — REGNUM Министерство электроники и информационных технологий Индии намерено полностью запретить китайское приложение TikTok, а также 58 других, сообщает газета Livemint со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, в ведомстве считают, что китайские приложения для смартфонов несут угрозу безопасности, а также суверенитету и территориальной целостности Индии.

«Правительство не удовлетворено объяснениями, выданными китайскими компаниями. В связи с этим запрет на 59 приложений становится постоянным», — отметил источник.

Напомним, в июне 2020 года в Индии временно запретили 59 китайских приложений для смартфонов. Индийская сторона потребовала от компаний-разработчиков объяснений по вопросу сбора данных и обеспечения безопасности пользователей. Среди компаний оказались китайские ByteDance, Tencent и Alibaba.