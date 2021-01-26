Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Ряд исковых заявлений против бывшего американского президента Дональда Трампа, в которых политика обвиняли в том, что он якобы предпринимал попытки обогатиться за счет служебного положения в период президентства, отклонены Верховным судом США, 25 января сообщает агентство Associated Press.

Судебный орган также вынес постановление, в котором призвал нижестоящие инстанции, рассматривающие соответствующие дела, признать указанные иски несостоятельными ввиду того, что истец больше не является главой государства.

В одном из исков говорилось, что в бывший президент нарушил конституцию, поскольку якобы получал прибыль от того, что члены иностранных делегаций останавливались в принадлежащей ему отеле Old Post Office, расположенном в Вашингтоне.

В другом заявлении владельцы ресторанов и отелей в Нью-Йорке и Вашингтоне обвинили Дональда Трампа в том, что они лишились прибыли из-за конкуренции с компаниями, которыми он будто бы владеет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года дочь экс-главы государства Иванка Трамп была допрошена по делу о возможном нецелевом расходовании средств, собранных для инаугурации президента США в рамках выборов 2016 года. Она заявила, что это расследование является «политически мотивированной демонстрацией мести».

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