Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Представители американского министерства финансов вернулись к идее разместить на 20-долларовой банкноте изображение американской аболиционистки Гарриет Табмен, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США. Об этом 25 января сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В случае, если такая идея будет реализована, портрет чернокожей активистки заменит изображение седьмого президента США Эндрю Джексона.

«Мы изучаем способы ускорить этот процесс», — сказала Псаки. По ее словам, важно, чтобы деньги отражали «историю и разнообразие <…> страны».

Напомним, о готовности разместить портрет Табмен на купюре в 20$ сообщали ещё в 2016 году, во время президентства демократа Барака Обамы. Тогда министр финансов Джейкоб Лью сообщал, что аналогичные изменения могут коснуться и 10-долларовой банкноты.

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