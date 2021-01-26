Сана, , 00:23 — REGNUM Десятки тысяч жителей Йемена вышли на улицы столицы — города Сана — с протестом против США, которые объявили, что будут считать террористами мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом 25 января сообщает агентство Reuters.

«Этот шаг Вашингтона свидетельствует о провале агрессии и блокады против йеменского народа», — заявил во время демонстрации член политсовета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси.

Он назвал настоящим терроризмом поддержку, которые американцы оказывают аравийской коалиции, развязавшей войну против Йемена.

В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что накануне демонстрации около 300 правозащитных организаций провели телеконференцию и призвали США «изменить решение, которое ставит под угрозу оказание гуманитарной помощи населению Йемена».

Напомним, о внесении движения «Ансар Аллах» в американский список террористических организаций Минфин США объявил 19 января.

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