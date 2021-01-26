Вашингтон, , 00:19 — REGNUM Около 5 тысяч бойцов Нацгвардии США будут размещаться в американской столице Вашингтоне до середины марта, заявил врио министра Армии страны Джон Уитли в ходе пресс-конференции.

По его словам, руководство Национальной гвардии США попросили оказывать поддержку федеральным правоохранительным органам в Вашингтоне. Уитли отметил, что пока численность бойцов нацгвардии в городе составляет около 7 тысяч человек.

«Это число, скорее всего, снизится до примерно 5 тыс. к середине марта», — подчеркнул он.

Уитли добавил, что военнослужащие находятся в постоянном взаимодействии с американскими спецслужбами. Их основная задача — защитить американскую столицу в случае возникновения уличных беспорядков и протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января командующий Нацгвардией США Дэниел Хокансон заявил, что до весны в Вашингтоне будут размещены около семи тысяч бойцов. При этом он не исключил, что их численность может быть скорректирована по запросу местных силовиков.

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