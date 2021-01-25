Берлин, , 23:59 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела первый телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщил 25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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По его словам, в ходе беседы Меркель заявила о готовности Германии «брать на себя ответственность за решение международных задач вместе с европейскими и трансатлантическими партнёрами».

Стороны согласились в необходимости дополнительных международных усилий в борьбе с пандемией COVID-19. В контексте этого канцлер ФРГ приветствовала решение Байдена о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения

Меркель и Байден и президент также затронули вопросы внешней политики, в частности, касающиеся Афганистана и Ирана, а также торговой и климатической политики. Канцлер ФРГ приветствовала возвращение Соединённых Штатов к Парижскому соглашению по климату.

По итогам переговоров Меркель пригласила Байдена посетить Германию с визитом, как только это позволит ситуация с пандемией, сообщил Зайберт.