Вашингтон, , 23:42 — REGNUM В графике президента США Джозефа Байдена пока не значится переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила на брифинге 25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"На данный момент у меня нет прогнозов о каких-то звонках для вас», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора американского и российского лидеров.

Пресс-секретарь отметила, что Байден продолжает созваниваться с главами европейских и других государств. «Больше звонков запланировано в предстоящие пару дней», — сказала Псаки.

Напомним, Джо Байден 20 января официально вступил в должность президента США. Первые телефонные переговоры он провёл с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.