Москва, , 08:40 — REGNUM Заявление президента Польши Анджея Дуды, в котором он призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности Газпрома в Евросоюзе, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 25 января в социальной сети Facebook.

«Было бы страшно, если бы надо было России закупать газ, лес, уголь, хлеб у «партнёров» и бывших родственников, которые хуже врагов. У России всего достаточно и чутка даже больше. Так что пока толстый похудеет, худой протянет ноги», — считает Елена С.

Многие граждане выразили своё абсолютное безразличие по поводу мнения президента Польши. Граждане выразили уверенность в том, что без России данная страна окажется у разбитого корыта.

«А, мы прямо вот испугались! Вообще бы молчал! Посмотрим, как без России будут жить», — написала Раиса Х.

Некоторые пользователи предположили, что в скором времени агрессивная политика Польши может привести к очередному разделу данной страны. Люди уверены, что Польша мешает не только Российской Федерации, но и остальной Европе.

«Сдаётся мне, что не пройдет и 50 лет, а Польшу снова разделят, как это не раз бывало ранее, ибо иметь такого соседа накладно и нам, и европейцам», — поделился своим мнением Дмитрий С.

Нашлись даже те, кто призвал ввести против России сразу все санкции, которые возможны. Люди уверены, что санкционная политика не оказывает желаемого результата, а только лишь усиливает Российскую Федерацию.

«Да ввели бы уже все санкции сразу. Против всех и против всего! Нам всё равно уже плевать», — пишет Сергей С.

Напомним, 24 января президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности Газпрома в Евросоюзе.