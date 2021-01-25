Тунис, , 23:36 — REGNUM Свыше 1,2 тыс. участников протестов задержаны в Тунисе за неделю, передаёт 25 января Shems FM.

По словам вице-председателя Тунисской лиги по правам человека Бассема Трифи, почти треть из всех задержанных — это лица, не достигшие совершеннолетия. Он добавил, что в руки полиции попались в основном мирные протестующие, но настоящих вандалов среди них мало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные протесты в Тунисе начались 16 января — в связи с десятилетием так называемой жасминовой революции. Акции протеста, переросшие в беспорядки с погромами и мародёрством, затронули несколько городов, включая столицу республики.

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