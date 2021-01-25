* запрещённая в России организация

Москва, , 23:23 — REGNUM В Сирии боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки совершили 17 обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации, сообщил 25 января на брифинге заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Сирийские боевики Freedom House

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе, по данным сирийской стороны, — 15 обстрелов», — рассказал Вячеслав Сытник.

Из них пять обстрелов зафиксировано в провинции Алеппо, семь обстрелов — в провинции Латакия, пять обстрелов — в провинции Идлиб.

*"Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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