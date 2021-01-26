Тегеран, , 09:25 — REGNUM 25 января официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил на своей еженедельной пресс-конференции, что причиной, по которой Иран не может платить членские взносы в ООН, является препятствие, созданное Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде отметил, что средства выделены, но на пути их перевода возникло препятствие, вызванное усилиями США. Он подчеркнул, что Иран ведет переговоры с генеральным секретарем ООН, чтобы создать безопасный канал для внесения взноса.

«То, что США вернутся на прежний путь, является их собственной заботой; Иран следит за их действиями: не просто за парой разрозненных шагов, а за эффективной мерой лояльности к своим обязательствам, которые игнорировались последние несколько лет», — сказал Хатибзаде.

Что касается Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то он заявил, что заседание может состояться в середине февраля.

Говоря о возможности выдворения Ираном инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), официальный представитель МИД сообщил, что закон, принятый меджлисом (иранским парламентом), вполне ясен: если участник СВПД не выполнит своих обязательств, Ирану придется положить конец инспекциям ядерных объектов страны.