Тегеран, , 08:32 — REGNUM 24 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что экономические отношения страны вступают в новую фазу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с этим заявлением на 196-м заседании правительственного координационного штаба по экономическим вопросам. Он отметил: «Ясно, что побежденный враг стремится нарушить экономическое положение страны».

«Экономическая ситуация в стране стремительно улучшается, но для поддержания такого развития необходимы спокойствие и мир на торговом рынке», — подчеркнул он.

Иранский президент также отметил, что враги пытаются остановить или замедлить позитивную экономическую тенденцию в Иране с помощью широкой пропаганды и психологической войны.

Говоря о поражении в экономической войне бывшего президента США Дональда Трампа, Рухани подчеркнул, что взгляды торговых сторон Ирана изменились и экономические отношения страны вступают в новую фазу.