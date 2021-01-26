Тегеран, , 09:22 — REGNUM 24 января министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил опасения по поводу распространения COVID-19 в стране, заявив, что если произойдет новая волна заражения, иранцам придется пережить гораздо больше трудностей, чем раньше. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на пресс-конференции, он заявил, что снижение суточной смертности до двузначных цифр является большим достижением, однако предупредил о возможности начала новой волны распространения коронавирусной инфекции.

«Что беспокоит чиновников здравоохранения, так это циркуляция болезни из одного иранского города в другой», — сказал Намаки, отметив, что внутренние и зарубежные поездки должны находиться под строгим контролем без каких-либо исключений.

Министр также заявил, что новый штамм опасного вируса имеет очень высокую патогенность и влечет за собой высокую смертность.

«Новый штамм не ограничивается Европой, так как может распространяться в любых климатических условиях», — сказал Намаки.