Тегеран, , 09:05 — REGNUM Различные виды средств массовой информации, особенно социальные сети, играют ключевую роль в управлении общественным мнением как в Японии, так и в Иране. Поэтому расширение сотрудничества в области СМИ предоставило бы двум дружественным государствам прекрасную возможность лучше понять друг друга. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 января.

Японцы и иранцы тратят достаточно времени на получение информации с телевидения, радио, газет и социальных сетей, поэтому сотрудничество между Тегераном и Токио должно проложить путь к развитию отношений в этом направлении.

Исполнительный директор Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Мохаммад Реза Норузпур и посол Японии в Иране Кадзутоси Аикава недавно провели встречу, на которой обсудили расширение связей среди иранских и японских средств массовой информации для укрепления взаимопонимания между двумя странами.

«Одной из важных характеристик японцев в сравнении с гражданскими лицами других стран является то, что они тратят много времени в день на изучение газет, книг, журналов и т. д.; таким образом, издательская индустрия и рынки средств массовой информации очень активны в восточноазиатской стране», — сообщил Аикава.

«Несмотря на то, что в последние годы в Японии были разработаны различные социальные медиа-платформы, такие как Line, Twitter, Instagram, Facebook и т.д., японцы проводят в социальных сетях всего 45 минут в день», — отметил он.

По словам японского посла, средствам массовой информации двух стран необходимо дальнейшее сотрудничество для укрепления связей между двумя великими азиатскими народами.