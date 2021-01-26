Тегеран, , 08:39 — REGNUM 24 января министр иностранных дел Ливии Мохаммед Тахер Сиала на встрече с новым послом Ирана Мохаммадом Резой Рауфом Шейбани призвал к развитию и расширению двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Тахер Сиала заявил, что Ливия добивается установления братских отношений с Ираном, основанных на единой вере и единых целях.

МИД Ливии в своем заявлении сообщил, что Шейбани подчеркнул важность развития двусторонних отношений, сотрудничества с торгово-промышленными палатами и бизнесменами, а также отметил необходимость проведения консультаций в контексте международных органов.

Он пообещал сделать все возможное для нормализации отношений между двумя странами и регулярного проведения совместных заседаний. Иранский дипломат заявил, что его страна готова помочь ливийскому правительству разрешить кризис, а также восстановить стабильность и безопасность в стране.

Ранее Шейбани вручил верительные грамоты главе президентского совета Ливии и премьер-министру правительства национального согласия Ливии Файезу аль-Сарраджу.