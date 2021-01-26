Тегеран, , 09:14 — REGNUM 23 января президент Ирана Хасан Рухани объявил, что вакцинация в стране начнется в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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"Пока местная вакцина не поступила, использование иностранной вакцины является необходимостью», — заявил президент Ирана на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом в Тегеране.

«После вспышки коронавируса во всем мире более года назад люди пережили очень трудные дни», — сказал Рухани, призывая всех следовать протоколам здравоохранения, чтобы сдержать пандемию.

В своем выступлении президент высоко оценил усилия медицинского персонала по борьбе со смертельным вирусом, поскольку суточное число погибших в Иране сократилось и достигло двузначного числа. «Хотя число погибших в стране достигло двузначной цифры, это еще не благоприятный момент», — отметил он.

Президент подчеркнул, что нынешние условия лучше, чем раньше, однако снижение смертности и улучшение ситуации должно неизменно продолжаться.

С момента вспышки в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 2 100 000 человек по всему миру, в то время как число погибших в Иране превысило 57 000.