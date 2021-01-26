Улан-Батор, , 04:00 — REGNUM Правительственный кризис, разразившийся на прошлой неделе в Монголии и повлёкший за собой отставку премьера Ухнаагийн Хурэлсуха, был вызван целым комплексом причин. По словам политолога Алексея Михалёва, формально обострение спровоцировали проблемы с коронавирусом, передаёт ИА REGNUM.

Усугубил ситуацию пересмотр соглашения с компанией «Rio Tinto» по разработке полиметаллического месторождения Оюу-Толгой.

«В целом, несмотря на активное обсуждение в СМИ попытки государственного переворота в Монголии, У. Хурэлсух сохраняет все шансы на предстоящих выборах президента страны», — отметил эксперт.

В пятницу, 29 января парламент страны рассмотрит кандидатуру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на должность главы правительства.

«Серьезных изменений во внешнеэкономическом курсе, способных повлиять на макропроекты (как строительство газопровода) не предвидится. В то же время важно обратить внимание на борьбу за ключевой пост главы государственного агентства по борьбе с коррупцией. Назначение «своего» кандидата на должность долгое время было камнем преткновения между президентом и премьер-министром Монголии», — заключил Алексей Михалёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент принял отставку премьер-министра Монголии