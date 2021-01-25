Рим, , 22:23 — REGNUM Премьер-министр правительства Италии Джузеппе Конте намерен 26 января объявить о своем уходе в отставку, сообщает 25 января сайт правительственного дворца Киджи.

Уточняется, что об отставке Конте будет объявлено на заседании совета министров Италии.

«После этого премьер Конте отправится к президенту республики Серджо Маттарелле», — указано в сообщении.

Ранее итальянские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали о планах премьер-министра подать в отставку. По некоторым данным, это связано с политическим кризисом в стране, возникшим после решения министров из партии «Живая Италия» выйти из правительства из-за разногласий по мерам борьбы с коронавирусом.

Напомним, Джузеппе Конте возглавляет правительство Италии с июня 2018 года.

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