Подгорица, , 22:19 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович объявил в Твиттере, что подписал указы об опубликовании законов после того, как парламент проголосовал за них снова 20 января 2021 года. В списке законов и закон о свободе вероисповедания, который вызвал массовый протест священников и прихожан СПЦ после принятия.

Мило Джуканович Predsjednik.me

«Я подписал указы об обнародовании законов после того, как парламент снова проголосовало за них 20 января 2021 года», — написал президент Мило Джуканович.

«Дилеммы, которые у меня были и из-за которых я вернул их в парламент для повторного рассмотрения, остались», — заявил Джуканович.

Джуканович отметил, что он надеется, что после подписания законов и их публикации в официальном вестнике, им даст оценку конституционный суд страны.