Париж, , 22:37 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 73 494 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 445 пациентов. Об этом в понедельник, 25 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 240 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,057 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января по итогам визита в региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что решение о введении очередного, третьего, карантина на территории страны будет принято на заседании Совета санитарной защиты при участии президента Эммануэля Макрона, которое состоится 27 января.

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