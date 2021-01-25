Донецк, , 22:04 — REGNUM Обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлка Еленовка (ДНР), сообщает 25 января Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

По Еленовке, в которой находится контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения между ДНР и подконтрольной Украине территорией, ВСУ открыли в 20:30 мск огонь из вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия.

Стреляли со стороны населённого пункта Тарамчук (Украина), из БМП-1 было произведено по ДНР 12 выстрелов.

Отметим, что обстрел территории ДНР ВСУ устроили на фоне внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы, состоявшегося сегодня, 25 января. На КПВВ «Еленовка» в течение сегодняшнего дня осуществлялся пропуск людей через гуманитарный коридор.

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