Вашингтон , , 08:31 — REGNUM Генеральный инспектор минюста США Майкл Хоровиц объявил о начале расследования по поводу президентских выборов 2020. Об этом 25 января сообщает официальный ресурс министерства юстиции США.

Управление генерального инспектора минюста США начинает расследование по вопросу о том, предпринимал ли кто-либо из бывших или нынешних сотрудников минюста попытки изменить результаты президентских выборов 2020 года.

В офисе генерального инспектора сообщили, что это заявление было сделано,"чтобы заверить общественность в том, что соответствующий орган расследует предположение о спланированной фальсификации выборов в США».

Напомним, что адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что нарушения на выборах в США были частью централизованного плана фальсификации итогов голосования.