Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Президент США Джо Байден отменил запрет для трансгендеров на службу в Вооруженных силах страны, введенный предыдущим президентом Дональдом Трампом, сообщает 25 января пресс-служба Белого дома.

«Сила Америки заключается в ее многообразии», — указано в сообщении пресс-службы по этому поводу.

«Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий, что любой американец, пригодный к службе в ВС США, может иметь такую возможность», — сообщила пресс-служба. Президент Байден «считает, что половая принадлежность не должна быть препятствием для военной службы».

Напомним, служба трансгендеров в ВС США была официально разрешена в 2016 году во время президентства Барака Обамы. Затем, после прихода в Белый дом Трампа, в 2019 году министерство обороны США подписало директиву, запрещающую трансгендерам служить в американских вооруженных силах на общих основаниях. Трансгендеры должны были проходить военную службу только в качестве военнослужащих того пола, который указан при рождении.

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