Париж, , 20:47 — REGNUM Профсоюзы французской полиции сообщили журналистам Agence France-Presse, что форум «Безопасность на площади Бово», инициированный президентом страны Эммануэлем Макроном и призванный подготовить реформу полиции, начнется 1 февраля.

Как уточняют журналисты, дату начала консультаций профсоюзам сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который также уточнил, что форум «Безопасность на площади Бово», названный так по местоположению МВД Франции в Париже, будет длиться несколько месяцев.

В церемонии открытия форума также примет участие премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Ожидается, что в ходе консультаций будут обсуждаться такие вопросы как полицейское насилие, управление органами полиции, специальное образование для полицейских, отношения полицейских ведомств с органами судебной власти и механизм проведения внутренних инспекций.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря два крупнейших профсоюза полиции во Франции отказались от участия в конференции, которая призвана выработать меры по реформе полиции, из-за того, что ранее президент объявил о существовании в стране«проблемы полицейского насилия».

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