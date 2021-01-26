Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 26 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о «гаражной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Поправками предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Документ вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года — тогда вступил в силу Градостроительный кодекс, после чего гаражи стали ставить на учет. Механизм будет работать по аналогии с дачной амнистией, которая за 14 лет позволила узаконить более 10 млн дач, земельных участков и садовых домов.

По плану «гаражная амнистия» продлится до 2026 года, пояснили в Росреестре.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство поддержало законопроект «Единой России» о гаражной амнистии