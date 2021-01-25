Париж, , 20:32 — REGNUM Контракт на поставку в Грецию 18 истребителей «Рафаль» (компания Dassault Aviation, Франция) подписан 25 января в Афинах, сообщает Associated Press.

Уточняется, что под соглашением поставил подпись французский министр обороны Флоренс Парли. Самолёты поступят в Грецию в течение двух лет, если считать с середины лета этого года.

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Отметим, что Франция поддерживает Грецию в конфликте с Турцией, которая ведёт нефтегазовую разведку в тех водах, которые Афины считают своими.

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