Париж, , 20:34 — REGNUM По итогам визита в региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что решение о введении очередного, третьего, карантина на территории страны будет принято на заседании Совета санитарной защиты при участии президента Эммануэля Макрона, которое состоится 27 января. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает France Info.

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Премьер-министр пояснил, что на заседании высокопоставленные политики оценят влияние введения комендантского часа с 18:00 в городах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, на санитарную ситуацию в стране и примут решение о введении повторного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января глава Научного совета при правительства Франции Жан-Франсуа Дельфресси выступил за введение во Франции очередного, третьего, карантина из-за распространения новых вариантов COVID-19 по стране.

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