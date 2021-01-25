Киев, , 20:33 — REGNUM Верховной раде Украины предлагают принять законопроект, которым вводятся штрафы за кондиционеры, в которых неправильно устроен отвод конденсата.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте страны, автором инициативы является депутат фракции «Слуга народа» Сергей Гривко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отмечает, что сейчас конденсат зачастую вместо должным образом обустроенного и аккуратного отвода и сбора попадает в окружающую среду, в частности, на головы прохожих.

«Также вода попадает на крыши или фасады рядом расположенных зданий; на крыши балконов, создавая при этом ритмичный шум от капания; его разносит ветер, а в конденсате могут содержаться загрязняющие вещества», — описывает масштаб проблем парламентарий.

Закон предлагает определить специально приспособленные местами для вывода конденсата кондиционеров.

За нарушение предполагается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — примерно 1,7 тысячи грн или 60 долларов, а за повторное нарушение на протяжении года грозит штраф в размере вдвое больше.

В настоящий момент неизвестно, когда документ может быть вынесен на рассмотрение парламента.