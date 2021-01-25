Мехико, , 20:24 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пригласил его посетить с визитом Мексику. Об этом сообщил 25 января в своём микроблоге в Twitter.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор ProtoplasmaKid

«Мы побеседовали с президентом России Владимиром Путиным, и он был искренне дружелюбным. Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил за решение отправить нам 24 миллиона доз вакцины «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев», — написал мексиканский президент.

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Напомним, ранее сегодня в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Мануэль Лопес Обрадор в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса и обеспечения эпидемической безопасности.

Лидеры двух стран также рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V» и подготовки профильных мексиканских специалистов-медиков в России.

Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге в связи с диагностированием у него COVID-19.

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