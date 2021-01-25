Рим, , 20:24 — REGNUM 57,2% граждан Италии полагают, что в сложившихся политических обстоятельствах премьер-министр Джузеппе Конте должен подать в отставку, таковы результаты опроса Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 25 января.

Обратной точки зрения придерживаются 40,7% респондентов.

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Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уйдет в отставку