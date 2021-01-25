Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Члены Конгресса США получили ряд угроз в преддверии второго суда над экс-президентом Дональдом Трампом, включая угрозы об убийстве и нападении на них за пределами Капитолия, сообщает 25 января Associated Press.

Опасения, что вооруженные протесты 6 января могут повториться, побудили полицию США настоять на том, чтобы тысячи военнослужащих Национальной гвардии остались в Вашингтоне на время проведения суда по делу об импичменте Трампа.

Представители федеральных органов не могли обсуждать расследование об угрозах публично и поэтому говорили с Associated Press на условиях анонимности.

Напомним, что Трампу был объявлен импичмент Палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.