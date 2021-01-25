Киев, , 20:17 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступают поздравления с днем рождения от «мировых лидеров», сообщила вечером 25 января пресс-служба офиса главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба подробно цитирует поздравление от главы Китая Си Цзиньпин, который выразил «искренние поздравления и наилучшие пожелания», а также отметил, что «придает большое значение китайско-украинским отношениям».

Кроме того, в «мировые лидеры» попали поздравившие Зеленского лидеры Кореи, Словакии, президенты Египта, Киргизии, первый президент Казахстана Назарбаев и даже посол Израиля в Киеве.

Судя по информации офиса президента, этим список политиков, поздравивших президента Украины, исчерпывается.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня 25 января, шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года.

«7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе», — сообщил президент утром через социальные сети.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.