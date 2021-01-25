Рим, , 20:12 — REGNUM Власти Италии боятся проведения свободных выборов, заявила в понедельник, 25 января, лидер оппозиционной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Так она прокомментировала высказывание лидера леволиберальной Демократической партии Николы Дзингаретти о том, что либералы «не хотят досрочных выборов» и намерены сохранить правительство Джузеппе Конте.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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По данным социологов, в случае проведения досрочных выборов правая оппозиция может рассчитывать на 45−50% голосов, нынешняя коалиция леволибералов и популистов — на 40%. При этом значительная доля граждан (до 40%) не определились или не намерены голосовать.