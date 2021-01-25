Киев, , 20:06 — REGNUM Правительство Украины может принять решение о введении схемы т.н. «адаптивного» карантина по отдельным областям страны, когда в каждом регионе действуют свои ограничения.

Об этом сегодня, 25 января, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что согласно статистическим показателям, усиленный карантин, действовавший на Украине с 8 по 24 января, был «эффективным мероприятием».

«Теперь в ближайшее время минздрав исследует ситуацию в регионах… и в зависимости от показателей — мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам», — отметил глава правительства.

Он уточнил, что в случае принятия соответствующих изменений они вступят в силу не моментально, а через семь дней после утверждения официального решения.

ИА REGNUM напоминает, что схема «адаптивного» карантина действовала на Украине лето и часть осени 2020 года. При этом регионы, которые оказывались в «красной зоне» (уровень, который требует фактически полного локдауна на региональном уровне) как правило обвиняли Киев в подтасовке статистических данных и отказывались выполнять это решение.

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