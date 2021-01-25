Рим, , 19:59 — REGNUM В Италии нет лучшей кандидатуры на пост премьер-министра, чем действующий глава правительства Джузеппе Конте, заявил журналистам в понедельник, 25 января, лидер леволиберальной Демократической партии (входит в правящую коалицию) Никола Дзингаретти.

Депутаты обеих палат парламента большинством голосов выразили доверие Конте, было бы странно рассматривать другие кандидатуры на пост главы «широкого и проевропейского правительства», добавил он.

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Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.