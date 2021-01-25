Абу-Даби, , 19:40 — REGNUM Открытие посольства ОАЭ в Израиле откладывается, сообщили 25 января в МИД Эмиратов.

Как уточнили в МИД ОАЭ, задержка открытия связана с ограничениями на передвижения в Тель-Авиве из-за карантина. Все действия по развитию дипотношений координируются между ОАЭ и Израилем на дипломатическом уровне.

Напомним, днём ранее в рамках полной нормализации отношений, договорённость о которой была официально оформлена Израилем и ОАЭ 15 сентября 2020 г., Израиль открыл своё посольство в Абу-Даби.

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