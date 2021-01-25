Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Прямые двусторонние переговоры намерен предложит Вашингтон Тегерану, передаёт 25 января Sky News Arabia.

По данным источника в Пентагоне, посредником в переговорах выступят ЕС. Инициатором этого шага в сторону Ирана является администрация президента Штатов Джо Байдена.

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Напомним, МИД Ирана сделал 25 января заявление о том, что Тегеран согласится говорить с Вашингтоном только после того, как Штаты вернутся к выполнению ядерной сделки.

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