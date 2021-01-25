Москва, , 19:29 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента последний шанс избежать худшего сценария, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Предстоящие парламентские выборы, возможно, последний реальный шанс избежать худшего сценария для России, поэтому сейчас мы объединяем лево-патриотические силы, способные вывести страну на путь развития», — заявил Миронов.

Депутат обратил внимание на то, что блогер Алексей Навальный даже не пытается сформулировать какое-то подобие созидательной программы.

«Задачи, которые ставят иностранным агентам в России заокеанские кураторы, — посеять в обществе вражду и насилие, дестабилизировать ситуацию, поэтому и недовольство людей ловко направляют на государственную власть как институт», — отметил парламентарий.

Для того чтобы удержать страну от гражданского противостояния и покончить с несправедливостью в России, «нужен решительный поворот к социальному государству, новому социализму», уверен Миронов.