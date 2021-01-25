Подгорица, , 19:22 — REGNUM Поправки к закону о свободе вероисповедания подписал черногорский президент Мило Джуканович, говорится 25 января в его Twitter.

Джуканович «Я подписал указ о принятии законов после того, как парламент повторно принял их 20 января».

Он добавил, что у него остались те же вопросы, из-за которых закон был возвращён на повторное голосование в парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять дней назад Скупщина (черногорский парламент) большинством голосов одобрила уже во второй раз поправки в закон о свободе вероисповедания.

Хотя 29 декабря 2020 г. эти поправки и были одобрены Скупщиной, Джуканович 2 января 2021 г. отравил их на доработку — из-за процедурных вопросов.

Напомним, закон о свободе вероисповедания был принят в Черногории год с небольшим тому назад. Он направлен на ограничение прав в стране Сербской православной церкви.

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