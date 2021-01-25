Бишкек, , 19:17 — REGNUM Посольство России в Киргизии отреагировало на разгоревшийся в республике скандал, связанный с возбуждением уголовного дела против владельца сети магазинов «Спекулянт». Об этом на своей странице в Instagram написал российский посол Николай Удовиченко.

По его словам, российское диппредставительство «обратило внимание на резонансную ситуацию с торговой сетью, владельцем которой является гражданин России».

«Выясняем обстоятельства произошедших событий. Примем меры по защите законных прав представителей российского бизнеса», — говорится в сообщении российского дипломата.

ИА REGNUM напоминает, что в середине января 2021 года военная прокуратура и спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело против владельца сети магазинов «Спекулянт» Василия Щербины и объявили российского бизнесмена в розыск.

Щербину обвиняют в сговоре с сотрудниками киргизстанских правоохранительных и фискальных органов, при попустительстве которых он якобы ввозил в республику продовольствие с истекшим сроком годности, а затем в одном из полиграфических центров киргизской столицы подделывал этикетки с датой изготовления и сроками годности товаров.

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