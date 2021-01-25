Москва, , 18:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с мексиканским президентом Мануэлем Лопесом Обрадором, сообщает 25 января пресс-служба Кремля.

В ходе разговора обсуждались вопросы поставок в Мексику российских вакцин от коронавируса «Спутник V», а также возможности профессиональной подготовки мексиканских медиков в России.

«Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом обе стороны отметили конструктивный и взаимовыгодный характер отношений России и Мексики.

Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления Мануэлю Лопесу Обрадору, ранее заразившемуся коронавирусом.

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