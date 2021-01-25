Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа произведут в среду, 27 января, праздничный салют в ознаменование 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Салют в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«27 января в 21.00 в городе Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости произвести праздничный артиллерийский салют тридцатью артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка», — говорится в приказе командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Как отметили в пресс-службе округа, салют произведет батарея в составе 12 орудий Д-44 и батарея в составе 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.

В петербургское небо будут выпущены порядка 1,5 тыс. фейерверочных изделий «Рубин», «Мальва» и других.

«Купола салюта будут разрываться на высоте 500 метров и превысят диаметр в 300 метров», — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.

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