Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей о том, что из-за несанкционированной массовой уличной акции сторонников Навального, которая состоялась в субботу, 23, января, в Северной столице возможна новая вспышка COVID-19.

Александр Беглов ИА REGNUM

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«Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей. Известно, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, но приносят болезнь в семью, на работу, заражают окружающих. И то снижение заболеваемости, которое наши врачи достигли тяжелым, напряженным трудом может обернуться новой вспышкой. Будем внимательно следить за динамикой», — сказал Александр Беглов 25 января в своем радиообращении к горожанам в эфире «Радио Россия. Санкт-Петербург».

Он также напомнил, что в конце января заканчивается полный инкубационный период для COVID-19 после возвращения людей к работе и учебе после новогодних каникул.

«Вместе с Роспотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений», — пообещал градоначальник.

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Напомним, за предыдущие сутки в Петербурге зафиксировано 2116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 28% меньше, чем сутками ранее.

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