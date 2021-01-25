Москва, 25 января 2021, 18:28 — REGNUM Работа по продлению на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уже ведётся экспертами России и США, заявила 25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт «Россия 24».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 г. истекает срок СНВ-3. США вплоть до инаугурации президента Джо Байдена не давали определённого ответа на вопрос, будут ли продлевать договор ещё на пять лет, как предлагала Москва. В итоге администрация США объявила, что согласна на продление договора.
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