Москва, , 18:28 — REGNUM Работа по продлению на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уже ведётся экспертами России и США, заявила 25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт «Россия 24».

Захарова «Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 г. истекает срок СНВ-3. США вплоть до инаугурации президента Джо Байдена не давали определённого ответа на вопрос, будут ли продлевать договор ещё на пять лет, как предлагала Москва. В итоге администрация США объявила, что согласна на продление договора.

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