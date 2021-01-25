Бишкек, , 18:25 — REGNUM Военная прокуратура Киргизии задержала председателя госкомитета нацбезопасности, экс-кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в генеральной прокуратуре республики.

В надзорном ведомстве отмечают, что бывший глава киргизских спецслужб водворен в изолятор временного содержания в рамках расследования уголовного дела о так называемом «Белизгейте».

Сегизбаева обвиняют в злоупотреблении должностным положением — дискредитации депутатов республиканского парламента Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением страны и преднамеренном обвинении их в совершении преступления.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев сообщил о том, что киргизские спецслужбы получили от официальных органов государства Белиз трастовые документы, в которых говорится о заинтересованности трех бывших высокопоставленных чиновников в том, чтобы принадлежащая семье экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева оффшорная компания «Саутфилд» могла незаконно выручить $50 млн от продажи мобильного оператора «Мегаком», контрольный пакет акций которого принадлежит киргизскому государству.

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