Москва, , 18:12 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров примет 5 февраля в Москве главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сообщает 25 января Министерство иностранных дел России.

Уточняется, что Боррель приедет в Москву с рабочим визитом, который будет продолжаться с 4 по 6 февраля.

«Пятого февраля он будет принят министром иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавровым», — указано в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудят весь комплекс сложившихся проблем и перспективы дальнейших отношений России и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не готов к нормальным двусторонним отношениям с Россией и дальнейшая политика Москвы будет исходить из этого очевидного факта.

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