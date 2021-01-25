Страсбург, Франция, , 18:11 — REGNUM Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 28 января обсудят вопрос о полномочиях российской делегации в организации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, такое решение принято в ходе первого заседания зимней сессии ПАСЕ.

Зал заседаний ПАСЕ Adrian Grycuk

По мнению российской делегации, сессия ПАСЕ предсказуемо открылась оспариванием полномочий российской делегации. с инициативой выступила глава украинской делегации, депутат президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций.

«Есть все предпосылки для того, чтобы инициативу об оспаривании полномочий РФ постигла та же участь, что и в 2020 году. Уверен, что мандат делегации будет успешно подтвержден», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

С такой позицией согласен и российский сенатор Алексей Пушков: по его мнению, хотя голосование отражает «вечно токсичный настрой» антироссийской коалиции, тем не менее полномочия российской делегации в Ассамблее отвергнуты не будут.

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