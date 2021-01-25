Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Ожидается, что Белый дом отменит закон, запрещающий трансгендерам служить в армии США. Об этом 25 января сообщает ABC.

Белый дом отказался комментировать свои планы. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что администрация планирует отменить закон в течение первых недель президентства Джо Байдена.

Впервые запрет на служение трансгендеров в вооруженных силах США был объявлен в 2017 году. Закон не позволяет людям, у которых диагностирована гендерная дисфория, служить в ВС.

Во время своего президентского срока Дональд Трамп сообщил, что наличие тансгендерных взводов в армии приведет к «колоссальному увеличению расходов на медицину и к сбою в работе».