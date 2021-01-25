Донецк, , 17:58 — REGNUM Миномётный обстрел района города Горловка (ДНР) произошёл со стороны ВСУ днём 25 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Миномёт украинского производства NewPolice

Уточняется, что в 15:30 мск из населённого пункта Ленинское (Украина) был открыт огонь из миномётов по посёлку шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки.

По посёлку украинские формирования выпустили восемь мин калибром 120 мм.

Читайте также: За сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 24 января ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли позиции защитников ЛНР — СЦКК